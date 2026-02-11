Толчки магнитудой 5,6: сейсмологи сообщили о землетрясении в акватории у Дальнего Востока

Мощное землетрясение произошло в акватории Охотского моря. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки, которые ощущались на территории Хабаровского края.

Согласно данным, опубликованным на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в среду, 11 февраля, в 16:29 по местному времени (09:29 мск).

Эпицентр сейсмособытия располагался в 253 километрах к юго-востоку от поселка Охотск, а его очаг залегал на глубине 10 километров. В настоящий момент информации об угрозе цунами или возможных разрушениях на побережье не поступало.