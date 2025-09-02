Толкнули под поезд: 16-летняя школьница из Мариуполя погибла на железной дороге в Германии

В немецком городе Фридланд, расположенном в Нижней Саксонии, произошла трагедия: 16-летняя школьница из Мариуполя погибла, попав под поезд.

По информации от Bild, инцидент произошёл 11 августа. Подросток шла домой после занятий, когда её под поезд толкнул мужчина 31 года. По данным следствия, в момент трагедии девочка разговаривала по телефону с дедушкой. Он услышал ее крики.

Полиция сначала рассматривала возможность несчастного случая, но данные ДНК-экспертизы указали на преднамеренное убийство ребенка.

Мужчина по имени Мухаммед ранее проходил лечение у психиатров и был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения». Ему отказали в предоставлении убежища в Германии, и он находился в ожидании депортации.

Преступник и жертва не имели никаких связей между собой, как отмечает следствие.