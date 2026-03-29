Только 2 способа разбогатеть: экономист из РАНХиГС назвал главный финансовый лайфхак года

Примерно 60% граждан РФ не могут формировать долгосрочные сбережения. Вместо урезания текущих трат специалист предложил более действенную стратегию, пишет Лента.ру.

Россиянам, безуспешно пытающимся копить на будущее, рекомендовали не урезать привычные расходы, а сменить место работы или найти дополнительный заработок. Такой совет дал Александр Абрамов, заведующий лабораторией РАНХиГС.

По данным опросов, около 60% жителей России, как и во многих других странах, лишены возможности создавать долгосрочные накопления. Эксперт пояснил, что с точки зрения сберегающей логики более рационально увеличивать приток средств, а не пытаться экономить на текущих нуждах. Исключением является только откровенно расточительный стиль жизни.

Абрамов добавил, что государству также следует поддерживать граждан, развивая корпоративные пенсионные планы. Подобная система уже работала ранее: часть взносов тогда возвращалась на персональный счет человека.