Только час и ни минутой больше: молодая жена Евгения Петросяна сделала признание на многомиллионную публику

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ откровенно рассказала о том, как в их семье распределяются обязанности по уходу за детьми. У пары растут двое наследников: шестилетний Ваган и двухлетняя Матильда.

По словам Брухуновой, она готова оставить детей с отцом максимум на один час. Женщина пояснила, что мужчины, особенно представители другого поколения, воспринимают действительность иначе: любой незначительный случай, например неловкое движение или падение ребенка, превращается для них в целое событие. Супруга сатирика добавила, что не видит смысла заставлять человека нервничать без необходимости.

Несмотря на осторожность в вопросах присмотра, пара не исключает пополнения в семье. Брухунова отметила, что планы на третьего ребенка они оставляют на волю случая, поскольку, по ее мнению, предугадать такое заранее в их ситуации сложно. При этом она подчеркнула, что сам Петросян практически ни в чем ей не отказывает.