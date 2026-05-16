Только для одного человека: в Калуге тайно построили самую эгоистичную остановку в мире

В Калуге зафиксировано появление нестандартного остановочного павильона общественного транспорта, рассчитанного на размещение всего одного пассажира. Информацию об этом распространило средство массовой информации «Подъем». Небольшая конструкция выполнена из дерева, выкрашена в яркий желтый цвет и оборудована компактной одноместной лавочкой. Объект обнаружили на территории 3-го Академического проезда, в непосредственной близости от здания местной пожарной части. Среди горожан распространилось мнение, что павильон соорудили сами сотрудники спасательной службы, чтобы защищаться от осадков во время ожидания. Об этом стало известно изданию «Подъем» .

Реакция муниципальных властей и подготовка к демонтажу

Официальные представители управления архитектуры и градостроительства города Калуги оперативно прокомментировали ситуацию вокруг необычного уличного объекта. Проведенная проверка показала, что деревянное строение располагается на бесхозном земельном участке, который официально никому не принадлежит.

В связи с выявленными фактами ведомство озвучило следующие выводы:

Нарушение регламентов. Текущее размещение конструкции признано полностью неправомерным, так как объект был установлен самовольно без согласования с городскими службами.

Ликвидация постройки. Согласно действующим правилам благоустройства, любые незаконные архитектурные формы подлежат обязательному сносу. В настоящий момент специалисты уже начали подготовку павильона к демонтажу.

Подобные курьезные инциденты в сфере жилищно-коммунального хозяйства периодически происходят и в других регионах страны. К примеру, ранее в Ростове-на-Дону дорожные службы нанесли свежую разметку прямо поверх глубокой ямы. Местные власти тогда объяснили инцидент невозможностью оперативно устранить дорожный дефект на пешеходном переходе до начала покрасочных работ.