Только немцы впереди: россияне взяли серебро по числу туристов в Хургаде и заняли пятую часть рынка

С начала 2026 года Хургада приняла 464,2 тысячи российских туристов, что позволило гражданам РФ занять второе место по числу прибытий на популярном египетском курорте. По данным Ассоциации туроператоров России, опубликованным в Telegram-канале АТОР, больше только немцев — 605,5 тысячи отдыхающих.

В пятерку лидеров также вошли Польша с 219 тысячами гостей, Великобритания с 184,9 тысячи и Чехия с 76,5 тысячи. Всего с января Хургаду посетили 2,1 миллиона иностранцев, при этом доля российского турпотока составила 22 процента от общего числа прибытий.