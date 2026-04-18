Только попробуй вызвать полицию: силовик в Казани устроил самосуд из-за стоянки

В столице Татарстана разгорелся скандал с участием сотрудника Росгвардии и рабочего хозяйственного управления. Обычный спор из-за парковочного места обернулся применением спецсредств и судебным разбирательством, финал которого вызвал массу вопросов у общественности, пишет Лента.ру.

Ссора из-за «элитных» мест

Инцидент произошел на улице Сайдашева (в районе хозуправления при кабмине РТ). По предварительным данным, сотрудник Росгвардии попытался припарковать свой автомобиль на участке, предназначенном для служебного транспорта правительства республики. Находившийся на месте рабочий преградил путь машине, пояснив, что стоянка здесь запрещена.

Реакция силовика последовала незамедлительно: выйдя из авто, он достал служебный газовый баллончик и несколько раз распылил его в лицо оппоненту. На попытки пострадавшего воззвать к закону нападавший ответил угрозами.

Лестница против административного ресурса

Пытаясь защититься или выразить протест, ослепленный газом рабочий замахнулся на обидчика переносной алюминиевой лестницей. Этот жест в итоге стал решающим в суде. Несмотря на то, что инициатором физического конфликта выступил силовик, дело приняло неожиданный оборот:

Ответный иск: Росгвардеец подал встречное заявление об угрозе применения насилия.

Приговор: Рабочий, получивший химический ожог глаз, был признан виновным и приговорен к 200 часам обязательных работ.

Пострадавший связывает такой исход дела с возможными связями силовика в государственных структурах и предвзятостью следствия.

Тенденция «газовых» конфликтов

Случаи неоправданного применения газовых баллончиков в 2026 году участились. Напомним, в январе аналогичный инцидент произошел в Санкт-Петербурге, где посетитель ТЦ распылил газ в охранников, что закончилось жестким задержанием и потерей сознания нападавшего. Однако казанский случай выделяется тем, что спецсредство применило должностное лицо в ходе бытового спора, а наказание в итоге понес пострадавший.