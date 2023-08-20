Только раздел территории: в Госдуме отказались от любого перемирия с Украиной

России невыгодно перемирие с Украиной с заморозкой конфликта на уже взятых российской армией рубежах, считает первый зампред комитета ГД РФ по делам СНГ Константин Затулин.

Как заявил парламентарий в беседе с URA.RU, все это идет вразрез в выполнением поставленных президентом Владимиром Путиным задач СВО.

«Перемирие, прекращение огня с оставлением на ныне занимаемых позициях не дает впечатления полнокровной победы и не является достижением всех целей, которые были поставлены в начале спецоперации. Это потребует объяснения внутри страны перед лицом оппозиции, которое теперь формируется не только из числа либералов, но и из числа рассерженных патриотов тоже», — пояснил Затулин.

При этом законодатель обратил внимание, что на Западе как раз и ищут активно варианты заморозки украинского конфликта. Это необходимо, чтобы в очередной раз подготовить и оснастить ВСУ для дальнейшего противостояния Армией России. Поэтому Москва должна идти до конца, до полного разгрома киевского режима, считает Затулин.

«В серьез обсуждается идея заморозки, прекращения огня. Не сейчас, конечно, а через какое-то время. Зимой, осенью. В самом крайнем случае, весной будущего года. Отсюда разговоры, что Украина должна согласиться на варианты раздела территории», — заключил политик.

Напомним, экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что ВСУ не удержат контроль над Купянском.