Только три страны: куда можно поехать с картой «Мир» без обмена валюты

Карты национальной платежной системы «Мир» принимаются к оплате в ряде зарубежных государств. По данным на январь 2026 года, полноценное использование карт доступно в трех странах: Белоруссии, Абхазии и на Кубе. В этих государствах держатели карт могут проводить платежи и снимать наличные в большинстве банкоматов и терминалов, пишет IrkutskMedia .

В таких странах, как Армения, Вьетнам, Казахстан, Турция, Таджикистан и Азербайджан, обслуживание карт «Мир» имеет ограничения. Операции обычно возможны только через определенные банки-партнеры и их устройства. В Киргизии и Турции дополнительно доступна оплата через QR-код.

В экзотических туристических направлениях, включая Мьянму, Лаос и Венесуэлу, терминалы, принимающие «Мир», установлены лишь в отдельных отелях и туристических зонах. Финансовые эксперты советуют туристам иметь при себе достаточный запас наличных денег в долларах, евро или местной валюте. В перспективе к обслуживанию карт «Мир» могут подключиться Оман, Таиланд и Сербия.

