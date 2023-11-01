Толоконникову* из Pussy Riot вновь обвинили в оскорблении чувств верующих
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Следственный комитет потребовал заочного ареста одной из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой за оскорбление чувств верующих.
Дело по этой статье возбуждено из-за постов Толоконниковой в соцсетях. Следствие не уточнило, о каких конкретно публикациях идет речь.
В 2012 году Толоконникова в числе других участниц Pussy Riot была осуждена на два года за акцию в храме Христа Спасителя. Она вышла из заключения по амнистии за три месяца до окончания срока. После этого участвовала в протестных акциях и различных арт-проектах.
В настоящее время Толоконникова проживает вне России.
* признана в России иноагентом