Толпа мигрантов в Йошкар-Оле чуть не забила до смерти бойца СВО и его жену

Инцидент произошел накануне вечером в центре Йошкар-Олы. Вернувшийся из зоны боевых действий на пару недель в отпуск военнослужащий увидел, как толпа «иностранных специалистов» колотит молодого парня.

Не раздумывая, боец СВО попытался погасить конфликт, однако сам попал под замес озверевшей толпы. Досталось и его супруге. Видео произошедшего сняли очевидцы и выложили в местные паблики.

В итоге мужчине пришлось обратиться с несколькими переломами и ушибами за помощью к медикам и написать заявление в полицию.

В настоящее время полицейские ведут поиск нападавших. По факту произошедшего начато уголовное производство по ст.213 ч.2 УК РФ за хулиганство. Дело уже взял на контроль Центральный аппарат СКР.