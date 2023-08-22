Толпа поляков избила и ограбила двух украинцев

В городе Каменец-Забковицкий в Польше, толпа футбольных фанатов напала на двух украинцев, избив и ограбив их. Об этом сообщил местный новостной портал Wiadomości Wrocław .

Нападение произошло накануне, причиной для столкновения поляков с украинцами стала национальная принадлежность вторых. Согласно информации местной полиции, фанаты футбольной команды в количестве 17 человек явились к дому граждан Украины. Сообщается, что они были вооружены дубинками, палками, мачете и хоккейной клюшкой.

СМИ сообщают, что они угрожали и избили 44-летнего и 18-летнего украинцев из-за их национальности.

Сообщается также, что после избиения, они украли у жертв 4000 злотых (около 90 тысяч рублей).

Нападавшие уже были задержаны. Шестерых привлекли к ответственности, еще пятеро остались под надзором правоохранительных органов.