Толпы, ценники и никакой истории: очевидец о том, во что превратился Суздаль

Суздаль, жемчужина Золотого кольца, рискует потерять свою привлекательность в глазах бывалых путешественников. Блогер Максим Голышев, недавно побывавший в этом древнем городе, поделился откровенно разочаровывающими впечатлениями.

По его мнению, местная туристическая индустрия и цены ориентированы исключительно на то, чтобы вытянуть из гостя максимум денег, а не на сохранение и демонстрацию живого исторического наследия.

Центральные улицы и достопримечательности страдают от переполненности. Потоки экскурсионных групп, семей с детьми и молодежи создают такую плотность людей, которая, по словам блогера, превосходит даже московский Арбат. Древние улочки буквально задыхаются под напором массового туризма.

Вместо того чтобы наслаждаться духом старины, гости города вынуждены пробираться сквозь бесконечные толпы и наблюдать завышенные ценники. Суздаль, предупреждает автор, рискует превратиться из живого исторического центра в красивую, но бездушную декорацию, созданную исключительно для зарабатывания денег.

