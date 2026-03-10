Абхазия прощается со статусом «домашнего» курорта для россиян

С 20 января 2026 года в России вступили в силу изменения в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», которые кардинально изменили правила семейного отдыха в некоторых соседних странах. Теперь для детей младше 14 лет загранпаспорт обязателен даже при поездках в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Раньше достаточно было свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве.

Нововведение уже сказалось на туристическом потоке, особенно в Абхазию — направлении, которое всегда считалось самым доступным и «домашним» для россиян. Как сообщает RuNews24.ru со ссылкой на экспертов турбизнеса, примерно треть семей с детьми до 14 лет вынуждены пересматривать свои планы из-за невозможности оперативно оформить документы.

Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах в комментарии Российскому союзу туриндустрии (РСТ) пояснила ситуацию. По ее словам, доля туров в Абхазию в компании составляет 24% от общего объема бронирований, причем 35% туристов едут с детьми. Именно эта категория путешественников чаще всего планирует поездки спонтанно и рассчитывает на простоту и скорость. Теперь, когда для оформления загранпаспорта требуется время (до месяца), а фотографии и обращение через Госуслуги становятся обязательными, многие отказываются от идеи поехать.

Эксперт отметила, что особенно болезненно новые правила скажутся на летнем сезоне. Семьи, которые никогда не воспринимали Абхазию как зарубежье и не оформляли детям отдельные документы, скорее предпочтут либо вовсе отказаться от отпуска, либо выбрать другое направление, например Турцию, где требования к въезду и так были аналогичными. Хотя текущие бронирования на лето пока держатся на уровне прошлого года, эффект от нововведений станет заметен ближе к морскому сезону.

Туроператоры уже активно информируют клиентов об изменениях. Психологический фактор играет огромную роль: около 75% россиян, по разным оценкам, не имеют загранпаспортов, и далеко не все готовы срочно их оформлять ради одной поездки. В результате Абхазия, которую в 2025 году посетили 1,6 миллиона россиян (рост на 17-20% к предыдущему году), рискует потерять статус самого легкодоступного курорта.

