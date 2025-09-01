Толстая ежиха после диеты и спорта вернулась в дикую природу

Брошенную у дверей местного приюта ежиху с лишним весом привели в порядок и отпустили в дикую природу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В Челябинской области завершилась реабилитация ежихи, которую нашли брошенной у приюта «Спаси меня». Она столкнулась с серьезной проблемой — у нее был значительный избыток веса, и из-за этого животное даже не могло сворачиваться в клубок.

Персонал приюта взялся за ее восстановление: для нее разработали специальную диету, а также обеспечили ей физическую активность с помощью бегового колеса. Благодаря регулярным тренировкам и правильному питанию через некоторое время ежиха заметно похудела и стала гораздо более подвижной.

Когда она закончила курс реабилитации и достигла необходимой физической формы, решено было выпустить ее в дикую природу в Чебаркульском районе. Наряду с ней в этот день были возвращены на волю две утки и пара лебедей.

Ранее в Индии обезьяна украла у учителя 80 тыс. рупий.