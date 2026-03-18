Толстеете от диет: врач Мясников назвал главную грубую ошибку в питании

Известный врач рассказал о распространенной ошибке, которая мешает контролировать массу тела. По его словам, хаотичный прием пищи напрямую влияет на набор лишних килограммов, пишет Лента.ру.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач общей практики Александр Мясников обратил внимание зрителей на фактор, способствующий развитию ожирения. Специалист указал на неправильный подход к организации ежедневного рациона.

По словам медика, ключевая проблема кроется в отсутствии стабильного графика. Мясников пояснил, что нерегулярное питание, когда завтрак, обед и ужин приходятся на разное время суток, а также систематический пропуск приемов пищи создают благоприятную почву для накопления лишнего веса. В качестве профилактической меры доктор порекомендовал приучить организм к строгому распорядку. Прием пищи в одни и те же часы, как отметил телеведущий, нормализует пищеварительные процессы и позволяет эффективнее удерживать вес в норме.