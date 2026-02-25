Томаты, морковь и брокколи: как приготовление усиливает пользу овощей

Несмотря на распространенное мнение, что овощи теряют питательные вещества при термообработке, некоторые из них становятся полезнее после готовки. Об этом в беседе с « Газета.Ru » рассказал агроном и технический консультант компании Гродан, Алексей Куренин.

Он отметил, что томаты — один из таких овощей. По словам эксперта, свежие плоды богаты ликопином, однако после тепловой обработки этот антиоксидант становится более доступным для усвоения организмом. Кроме того, при тушении или варке вкус томатов раскрывается ярче.

Также Куренин указал на морковь. При приготовлении повышается биодоступность бета-каротина — предшественника витамина А, что облегчает усвоение этого важного питательного вещества.

Брокколи и цветная капуста, по его словам, после термообработки становятся мягче и легче перевариваются, однако важно соблюдать оптимальные температуру и время готовки, чтобы не потерять водорастворимые витамины, в частности группы В и витамин C.

Агроном подчеркнул, что термическая обработка также снижает количество веществ, способных раздражать пищеварительную систему, что особенно полезно для людей с чувствительным ЖКТ.

Он добавил, что сочетание свежих и приготовленных овощей в рационе обеспечивает оптимальный баланс витаминов и микроэлементов, позволяя извлечь максимум пользы из продуктов.

