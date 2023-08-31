Томилинский лесопарк в подмосковных Люберцах готовится принимать гостей

Жители подмосковных Люберец уже завтра смогут прогуляться по благоустроенному Томилинскому лесопарку. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что данный лесопарк вошел в губернаторскую программу «Парки в лесу», благодаря которой на территории создаются условия для круглогодичного посещения и занятий спортом. Сейчас его территория готовится к техническому открытию.

Отмечается, что здесь завершается обустройство «Тропы здоровья» с комфортными зонами для отдыха и игр. Вдоль тропы устанавливаются лавочки и оборудуются площадки для отдыха. Завершаются работы по созданию площадок для игр на свежем воздухе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что второй этап благоустройства лесопарка «Авангард» в Электростали начнется уже в этом году.