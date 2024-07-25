Томские врачи спасли юношу после удара молнии

Известно, что школьник попал в больницу 26 июня. В тот день врачи обнаружили у него ожоги не мене 15% поверхности тела. Кроме того, у пострадавшего были поражены верхние конечности, голова и шея, а также грудная клетка. Вместе с этим подросток столкнулся с частичной потерей памяти.

В результате было решено взять кожу с бедра и пересадить ее на другие участки тела. А для восстановления дыхательных функций медицинские работники провели плевральную пункцию, удалив пол-литра воздуха из грудной клетки.

На данный момент пострадавшего уже выписали, однако, он должен пройти реабилитацию для полного восстановления.