Участковый в Екатеринбурге получил срок после разоблачения о сокрытии тел

В Екатеринбурге суд оставил в силе приговор бывшему участковому Юрию Золотко, осужденному на четыре года колонии за превышение должностных полномочий. Дело началось после его заявления о сокрытии трех тел на кладбище. Об этом сообщает Lenta.ru.

Свердловский областной суд подтвердил приговор экс-участковому Юрию Золотко, несмотря на апелляцию защиты. Мужчину признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Уголовному преследованию предшествовало заявление Золотко в Следственный комитет в конце 2023 года. Он сообщил, что на подконтрольном ему участке кладбища в Шалинском районе незаконно захоронили три тела. Проверка не подтвердила причастность коллег, но вскоре против самого участкового возбудили дело — по версии следствия, в 2019–2022 годах он применял силу к задержанным.

Отец Золотко заявил, что доказательств вины сына нет, а дома у мужчины остался маленький ребенок. Жена Кристина добавила, что обыски и обвинения основаны на старых эпизодах, по которым ранее выносили отказы в возбуждении дел.

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