Тонировка под запретом: на каких автомобилях больше нельзя затемнять стекла

С 9 января 2026 года вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение норм тонировки стекол на временно ввезенных автомобилях. В статью 12.5 КоАП РФ введен новый пункт 3.1, сообщает Сarexpo .

Согласно новым нормам, эксплуатация транспортного средства со светопропусканием стекол менее установленных значений влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Правила распространяются на автомобили, ввезенные на территорию России для личного пользования на срок, не превышающий шести месяцев, без обязательной регистрации в органах ГИБДД.

Требования к светопропусканию остались неизменными: для стекол легковых автомобилей минимальный порог составляет 70%. Ранее действовавший технический регламент Таможенного союза 2011 года заменен на актуальные «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации».

