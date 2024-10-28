Тонну гуманитарного груза отправили участникам СВО из Балашихи

В состав гумпомощи вошли дизельные генераторы, сварочный аппарат, медикаменты, окопные свечи, маскировочные сети, средства личной гигиены, строительные перчатки, антидроновые шторки, нашлемники, браслеты, теплые носки, нижнее белье, сухой душ, продукты питания и обереги. Также при содействии Вячеслава Фомичёва на фронт доставят 5 эвакуационных тележек для раненых и 300 тактических аптечек.

Необходимые на фронте вещи передали добровольцу — старшине с позывным «Архип».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

«Это наша тридцатая отправка гумгруза на Донбасс с начала СВО. Мы формируем грузы, исходя из заявок и потребностей бойцов. В сборе гумпомощи принимают участие жители и бизнесмены Балашихи, члены клуба «Активное долголетие», школьники округа. С миру по нитке — фронту на рубашку», — сказал Сергей Чураков.

Фонд «Защита» оказывает помощь ветеранам трудового фронта и узникам концлагерей с 2011 года. Основатель и председатель правления некоммерческой организации — гордепутат Сергей Чураков. После начала СВО участники фонда собирают и отправляют необходимую гумпомощь на фронт. На базе помещения фонда в микрорайоне Гагарина запущено производство блиндажных свечей, а также сбор помощи от неравнодушных жителей округа.

Помимо этого, в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.