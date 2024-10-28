Тонну гуманитарного груза отправили участникам СВО из Балашихи
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Балашиха]
В передаче помощи участвовали депутат Госдумы РФ Вячеслав Фомиче, гордепутат, председатель правления «Фонда «Защита» Сергей Чураков, заместитель исполнительного секретаря Балашихинского отделения «Единой России» Ирина Митюрина, члены общественного совета партпроекта «Выбирай свое», руководители управляющих компаний, бизнесмены и волонтеры Балашихи. Гуманитарный груз ранее благословил настоятель Игоревского храма в микрорайоне 1 Мая Сергий Ильницкий.
В состав гумпомощи вошли дизельные генераторы, сварочный аппарат, медикаменты, окопные свечи, маскировочные сети, средства личной гигиены, строительные перчатки, антидроновые шторки, нашлемники, браслеты, теплые носки, нижнее белье, сухой душ, продукты питания и обереги. Также при содействии Вячеслава Фомичёва на фронт доставят 5 эвакуационных тележек для раненых и 300 тактических аптечек.
Необходимые на фронте вещи передали добровольцу — старшине с позывным «Архип».
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Балашиха]
«Это наша тридцатая отправка гумгруза на Донбасс с начала СВО. Мы формируем грузы, исходя из заявок и потребностей бойцов. В сборе гумпомощи принимают участие жители и бизнесмены Балашихи, члены клуба «Активное долголетие», школьники округа. С миру по нитке — фронту на рубашку», — сказал Сергей Чураков.
Фонд «Защита» оказывает помощь ветеранам трудового фронта и узникам концлагерей с 2011 года. Основатель и председатель правления некоммерческой организации — гордепутат Сергей Чураков. После начала СВО участники фонда собирают и отправляют необходимую гумпомощь на фронт. На базе помещения фонда в микрорайоне Гагарина запущено производство блиндажных свечей, а также сбор помощи от неравнодушных жителей округа.
Помимо этого, в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.