Топ любимых стра: туристы уже выбрали эти города для поездки на майские

Ассоциация туроператоров России АТОР представила подборку наиболее привлекательных направлений для отдыха на майские праздники. По оценкам специалистов, путешествие на двоих с учетом перелета в ряд городов может уложиться в сумму до 100 тысяч рублей, пишет Царьград .

Среди наиболее доступных вариантов названы Сочи, Калининград и Дербент. Также в список включен Мурманск, который привлекает туристов северной природой и расположением у побережья Баренцева моря. По данным ассоциации, эти направления позволяют совместить поездку с комфортным бюджетом.

Эксперты уточнили, что наиболее экономичным вариантом остается Сочи. По их оценке, недельный отдых для двоих с проживанием в отеле и включенными завтраками может обойтись примерно в 65 тысяч рублей. При этом поездка в Дербент оказывается самой затратной среди перечисленных направлений.

Отдельно отмечается, что более дорогие предложения доступны и в других курортных городах. Так, минимальная стоимость туров в Махачкала начинается от 117,4 тысячи рублей. В пределах 150 тысяч рублей можно организовать поездку в Крым, Анапа и Геленджик с учетом дороги и проживания.

По расчетам специалистов, тур в Крым на двоих на 7 ночей с завтраками стартует от 101,4 тысячи рублей. В Анапе аналогичный отдых обойдется минимум в 116,1 тысячи рублей, а в Геленджике — от 124,6 тысячи рублей.