Топ лучших иномарок: эти автомобили из Китая покупают чаще всего и вот почему

Российские автолюбители все чаще выбирают автомобили с удлиненной колесной базой, поставляемые из Китая. Как сообщил автоэксперт Дмитрий Рогов, наибольшим спросом пользуются модели немецких брендов возрастом 3–5 лет, пишет Motor.

Среди наиболее востребованных вариантов он выделил BMW X1 L с двигателем 1.5 мощностью 136 л. с., стоимость которого начинается примерно от 3 млн рублей. Также популярностью пользуется BMW 320Li с двухлитровым мотором на 156 л. с., цена которого стартует от 3,5 млн рублей.

Дополнительные варианты и новые автомобили

В числе часто заказываемых моделей также значатся Audi A3L с ценой от 2,5 млн рублей, Volkswagen Tiguan L Pro от 4,5 млн рублей, BMW X3L от 7 млн рублей и Audi Q5 стоимостью от 6,2 млн рублей.

Эксперт отметил, что последние три автомобиля обычно приобретаются новыми. Из-за более мощных двигателей на них распространяется повышенный утилизационный сбор.

Почему такие автомобили востребованы

По словам специалиста, несмотря на сдержанное отношение к удлиненным кузовам со стороны части покупателей, решающим фактором остается стоимость. Такие автомобили обходятся значительно дешевле европейских аналогов со стандартной колесной базой.

Кроме того, машины с умеренной мощностью двигателя позволяют использовать понижающий коэффициент при расчете утильсбора, что делает их покупку еще более выгодной.

Как покупатели адаптируют автомобили

Эксперт добавил, что некоторые владельцы модернизируют приобретенные автомобили. В частности, они увеличивают мощность двигателя с помощью чип-тюнинга и дорабатывают подвеску, стремясь получить более динамичные характеристики.