Топ-менеджер Газпрома Смирнов стал первым вице-губернатором Самарской области

Михаил Смирнов был назначен первым заместителем губернатора Самарской области. Ранее он занимал должность главы организации «Газпром межрегионгаз Самара». Данные об этом привел ТАСС .

1 августа в Самарской области прошло заседание регионального правительства, и на нем губернатор Федорищев анонсировал новое назначение.

«Объявил о кадровых решениях. Михаил Андреевич Смирнов назначен врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области», - указал он.

Ранее Смирнов возглавлял две организации. Одна из них «Газпром межрегионгаз Самара», а вторая – «Газпром газораспределение Самара». Следовательно, у него есть богатейший опыт управленческой работы. На новом месте Смирнову предстоит курировать дорожное хозяйство, строительство, энергетику, ЖКХ и экологию. Он уже провел первое заседание регионального кабинета министров. Этот пост оставался свободным на протяжении восьми месяцев после задержания предыдущего вице-губернатора, которого заподозрили в превышении полномочий.

Ранее сообщалось об инциденте в Самаре, связанном с нападением мигрантов на депутата Госдумы Матвеева. По этому факту было возбуждено уголовное дело, которое квалифицировали как покушение на убийство.