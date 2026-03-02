Топ-менеджеры и шейхи бегут из Дубая в Эр-Рияд на внедорожниках

После ракетной атаки Ирана, которая в минувшие выходные затронула Абу-Даби, Дубай, Катар и Бахрейн, среди состоятельных жителей и гостей Персидского залива началась настоящая паника. Единственным безопасным маршрутом для спасения стала Саудовская королевство, пишет Semafor.

Как сообщают информированные источники, частные охранные структуры в экстренном порядке формируют многокилометровые колонны внедорожников. Их задача — доставить клиентов из охваченного тревогой Дубая в относительно спокойный Эр-Рияд. Путь через пустыню, занимающий около десяти часов, сейчас является единственной сухопутной «дорогой жизни» для тех, кто стремится покинуть зону боевых действий.

В числе спасающихся бегством — высшее руководство международных финансовых гигантов и обеспеченные туристы, чей отдых или деловые поездки были прерваны атакой. Ажиотажный спрос на срочное покидание региона обрушил рынок частных перевозок. Генеральный директор брокерской компании Vimana Private Амирх Наран сообщил, что цена одного места на чартерном рейсе из Эр-Рияда в Европу взлетела до астрономической суммы в 350 000 долларов.

«Саудовская Аравия сейчас — единственный реальный вариант для тех, кто хочет покинуть регион», — подчеркнул Наран.

Ранее сообщалось о том, что жители Дубая бросились скупать воду и топливо на фоне иранского кризиса.