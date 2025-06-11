Топ опасных мест: названы регионы, где резко выросло число укусов клещей

Кемеровская область оказалась в числе наиболее проблемных регионов России по количеству укусов клещей, сообщает VSE42.Ru .

По данным Роспотребнадзора, в этом сезоне за медицинской помощью уже обратились более 266 тысяч россиян. В Кемеровской области насекомые оказались наиболее активными, но в географии риска есть и другие регионы страны. Например, это Свердловская, Кировская, Челябинская, Томская области, а также Пермский край и Республика Удмуртия.

При укусе клеща следует обратиться в травмпункт. При самостоятельном извлечении кровососа из кожи важно сохранить его для анализа: он может быть переносчиком опасных заболеваний. В течение месяца также рекомендуют регулярно проверять температуру тела.

В медицинских учреждениях Кузбасса развернуты дополнительные пункты помощи пострадавшим от укусов клещей. Специалисты напомнили, что вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся клещами.

Ранее сообщалось, что хищные мухи с «жалом скорпиона» замечены в Ростовской области.