Хищные мухи с «жалом скорпиона» замечены в Ростовской области

В летний период жители некоторых регионов могут наблюдать массовый лет мух с так называемым «жалом скорпиона» на брюшке. Зоолог ДГТУ Александр Евсюков рассказал, стоит ли россиянам переживать из-за соседства таких насекомых, сообщила rostovgazeta.ru.

Зоолог пояснил, что скорпионница или скорпионовая муха — это родственник обычных мух. Брюшко, которое визуально напоминает жало скорпиона, есть только у самцов. Эксперт отметил, что насекомые не могут ужалить своим жалом. Для человека они не несут угрозы.

«Они являются хищниками. Но в основном подъедают умерших насекомых», — отметил кандидат биологических наук, доцент Александр Евсюков.

Эксперт отметил, что встретить насекомых можно в дачных поселках, где преобладает большое количество зеленых насаждений. Личинки насекомых преимущественно живут в гниющей листве. В сезоны с повышенной влажностью мухи могут давать потомство дважды. В некоторые периоды можно наблюдать массовый перелет насекомых. Обычно он выпадает на начало июня.

Эксперт рассказал, что самки не должны привлекать внимание мужского пола. Такой особенностью наделены самцы. Некоторые виды приносят угощения. Например, в Ростовской области проживают те разновидности насекомых, которые кормят своих самок слюной.

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