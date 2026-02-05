Топ вакансий Севера: логисты и строители в приоритете у работодателей

Рынок труда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) демонстрирует активный рост в начале года. Согласно аналитике сервиса «Авито Работа», в январе работодатели региона существенно увеличили количество вакансий, объявив настоящую «охоту» на специалистов в нескольких ключевых отраслях. Наибольший спрос зафиксирован в сферах логистики, строительства, топливно-энергетического комплекса и обслуживания, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В январе компании продолжили набирать персонал в ключевых отраслях экономики на фоне реализации инфраструктурных проектов, развития промышленности и восстановления девой активности после новогодних праздников. Эксперты связывают этот тренд с динамичным развитием региона, где одновременно реализуются масштабные проекты в энергетике, транспорте и производстве.

Лидером по количеству предложений стал сектор логистики, доставки и грузоперевозок. Это закономерно на фоне развития транспортных артерий и необходимости обеспечить бесперебойные поставки товаров в удаленные северные территории. Вслед за логистами в топе востребованности оказались специалисты строительной отрасли, необходимые для возведения новых объектов. Также значительный объем вакансий сохраняется в сфере ЖКХ, что продиктовано требованием поддерживать бесперебойную работу коммунальных систем в суровых климатических условиях.

Параллельно в округе растет популярность гибких форматов занятости. Работодатели активно предлагают подработку с четким графиком и задачами, что особенно привлекательно для студентов. В этом сегменте самыми востребованными позициями стали фотограф, администратор-оператор и флорист. Это указывает на оживление в сфере услуг, креативных индустрий и развлечений после праздничного периода.

Таким образом, текущая ситуация на ямальском рынке труда отражает общую экономическую динамику региона: масштабное промышленное и инфраструктурное строительство создает спрос на «тяжелые» профессии, а восстановление потребительской активности — на специалистов в сервисе и креативной сфере.

