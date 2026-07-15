Топор вместо договора: новосибирец требовал кредит, угрожая отрубить знакомому руку
В Новосибирской области мужчина с топором требовал у знакомого оформить кредит
В Новосибирской области перед судом предстанет 33-летний мужчина, который с топором в руках требовал от знакомого оформить кредит. Как сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре, инцидент произошел 10 февраля в одном из сел.
Обвиняемый напал на 28-летнего потерпевшего в гараже и, угрожая отрубить руки или пальцы, заставил его подать заявку на ₽100 тыс. через банковское приложение. Однако банк в выдаче кредита отказал. Дело о разбое направлено в Татарский районный суд, обвиняемый вину не признал.