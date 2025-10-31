«Включите звук обязательно»: губернатор Самарской области записал рэп о величии региона

В своем телеграм-канале корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев выложил рэп-композицию Федорищева, в которой он задается вопросом о стратегии возвращения величия Самарской области.

«Он вспомнил молодость и записал рэп-трек (включите звук обязательно), в котором трогательно вопрошает, какой стратегией вернуть величие региону», — написал журналист.

Журналист также сыронизировал о том, что в ближайшее время российский губернатор может представить клип на свою композицию.

Федорищев известен своим нестандартным подходом к политике. Ранее он оказался в центре скандала, связанного с увольнением главы Кинельского района Юрия Жидкова.

В интернете появились кадры, на которых губернатор, оценив работу, хлопает подчиненного по плечу и произносит: «Уволен!», используя при этом нецензурное выражение.

Ранее сообщалось, что глава Самарской области Вячеслав Федорищев объявил «десять дней вежливости» после скандального увольнения чиновника.