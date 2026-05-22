Торчало из земли у подножия горы: житель Башкирии нашел редчайший меч эпохи Хань с нефритовым перекрестием

Житель села Верхние Киги отправился на прогулку к подножию горы Кажигиртау и случайно обнаружил уникальный артефакт. Как сообщает «Родина», 34-летний мужчина заметил торчащий из земли странный предмет, вытащил его — и «железяка» оказалась мечом эпохи раннего железного века.

По словам заведующего отделом археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН Владимира Овсянникова, длина клинка составляет 89,5 сантиметра. Он предположил, что меч может относиться к эпохе Хань — времени расцвета централизованного Китая, когда в моду как раз вошли длинные железные мечи, сменившие короткие клинки. Однако на земли современного Башкортостана артефакт попал благодаря кочевникам. Точный возраст изделия экспертам еще предстоит установить, как и определить место производства и добычи нефрита, из которого выполнено перекрестие.

По мнению исследователя, меч мог использоваться в качестве ритуального приношения: у кочевников существовал обряд поклонения железному мечу — его втыкали в основание и затем сжигали.