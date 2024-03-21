Торги на продажу квартир в Московской области: Извещение № 1 ООО «ЦОТ»

ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 21.03.2024 в 20:00 по 02.04.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 04.04.2024 в 12:00

1.Кв-ра общ. пл. 75,1 кв. м., к/н 50:21:0090106:9697, адрес: МО, с.п. Булатниковское, д. Дрожжино, ул. Южная, д. 19, кв. 495 Н/ц 6400160р. Собственник: Юсифову С.Х. оглы П.4-ЦОТ

2.Кв-ра пл. 43,2 кв.м., расп. по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 141 кв. 332, к/н 50:13:0070202:11818 Н/ц 5771160р. Собственник: Калинычев Д.Н. П.9-ЦОТ

3.Кв-ра общ.пл. 36,4 кв. м. по адресу: МО, Щёлковский р-н, п. Загорянский, кв-л Варежки, ул. Виноградная, д. 3, к. 1 кв. 11 к/н 50:14:0040116:2739 Н/ц 3238160р. Собственник: Харисов В.М. П.25-ЦОТ

4.Кв-ра общ.пл. 60,9 кв.м. МО, Щелковский рн., г.Щелково-3, ул.Стефановского, д.2, кв.37, к/н 50:14:0000000:48723 Н/ц 4544440р. Собственник: Тиличенко Р. В. П.49-ЦОТ

5.Кв-ра, общ. пл.48,5 кв.м, Московская обл., г. Красногорск, п. Отрадное, ул. Пятницкая, д. 16, кв. 765, к/н 50:11:0020310:2859 Н/ц 6549760р. Собственник: Усатая Л. М. П.55-ЦОТ

6.Кв-ра общ.пл. 44 кв.м.МО, г. Люберцы, ул. Электрофикации, д. 5, кв 31, к/н 50:22:0010302:1093 Н/ц 4780400р. Собственник: Куценко М. А. П.57-ЦОТ

7.Кв-ра общ. пл. 70,4 кв. м., МО, р-н Люберецкий, рп.Малаховка, Красковское ш. д. 39, кв 5, к/н 50:22:0030101:968 Н/ц 6927500р. Собственник: Дорофеева О. В. П.59-ЦОТ

8.Кв-ра общ. пл. 50,8 кв. м., МО, го. Дзержинский, г.Дзержинский, ул. Шама, д. 10, кв 57, к/н 50:64::0020104:712 Н/ц 5964960р. Собственник: Паничев А. Н. П.60-ЦОТ

9.Кв-ра общ. пл. 31,8 кв.м., МО, г.о. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 8, кв. 64, к/н 50:28:0020802:309 Н/ц 2301120р. Собственник: Бухвалов О. Г. П.101-ЦОТ

10.Кв-ра пл. 55 кв. м., Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, д. 28, кв.3. к/н 50:22:0050203:6156 Н/ц 5168000р. Собственник: Тойчиев К. М. П.33-ЦОТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru