Торги недвижимости в Московской области и Москве

ООО «ТоргТрейд» (115088, город Москва, ул 1-Я Машиностроения, д. 10, помещ. 18/2), ИНН 9709082384), ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http:// auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 09.02.2024 в 20:00 по 22.02.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 26.02.2024 в 12:00

1.Кв-ра, расположенную по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 14, кв. 11, с кадастровым номер 50:13:0070207:3603, общ. пл. 31,4кв.м. Н/ц 3239420р. Соб.: Максимиова О.В. П.1-ТТ

2.Кв-рарасп. по адресу: Московская обл, г. о. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 12, кв. 110, общ. пл. 45.3 кв. м., к/н: 50:31:0040507:310 Н/ц 4101600р. Соб.: Машихина И.В. П.3-ТТ

3.Кв-ра жилая, расп. по адресу: МО, г. Реутов, ул. Комсомольская, д. 5а, кв. 119, к/н: 50:48:0000000:9065, общ. пл. 37,9кв.м. Н/ц 4111424,8р. Соб.: Чулкова М.А. П.9-ТТ

4.Кв-ра, расп. по адресу: МО, Солнечногорский p-он, мкр. Механического завода № 1, д. 13, кв. 69, к/н 50:09:0020709:587, общ. пл. 46,3кв.м. Н/ц 3656000р. Соб.: Пенькова Е.Д. П.10-ТТ

5.Кв-ра, расп. по адресу: МО, г. Ногинск-9, ул. Садиковая, д. 2, кв. 59, общ. пл. 27,3кв.м., КН 50:16:0000000:19466 Н/ц 1180844,8р. Соб.: Мальцев А.Е. П.22-ТТ

6.Жилое пом.: МО, г. Ногинск, ул. Ремесленная, д. 7, кв. 59, общ. пл. 55,3 кв. м., КН 50:16:0302004:4878 Н/ц 3386000р. Соб.: Басханова И.А. П.23-ТТ

7.Кв-ра общ. пл. 39,6 кв. м., расп. по адресу: МО, Дмитровский р-он, г. Яхрома, ул. Конярова, д. 7, кв. 45, КН 50:04:0020508:103 Н/ц 3200000р. Соб.: Павлов В.А. П.26-ТТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru

Извещение № 2 (первичные) торги состоятся 26.02.2024 в 12:30

1.Кв-ра расположенная по адресу МО, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 22, кор. 1, кв 249, общ. пл. 95,8кв.м., КН 50:22:0010107:4437 Н/ц 12736000р. Соб.: Федоровских Н.В. П.31-ТТ

2.Кв-ра расположенная по адресу: МО, Люберцы, ул. Юбиленая, д. 1, кв 43, общ. пл. 47,86кв.м., КН 50:22:0010213:4315 Н/ц 5560000р. Соб.: Дмитриев А.Е. П.32-ТТ

3.Кв-ра расп. по адресу: МО, г Пушкино, мкр Дзержинец, д 15, кв 29, общ. пл. 57 кв.м, КН 50:13:0070202:5071 Н/ц 6528333,6р. Соб.: Магомедова Х.А. П.43-ТТ

4.Кв-ра, расп. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 6 корп. 2 кв. 230, общ. пл. 33кв.м., КН 50:13:0050418:4677 Н/ц 4504000р. Соб.: Михеева Н.Е. П.44-ТТ

5.Кв-ра, расп. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 3 кв. 96, общ. пл. 56,8кв.м., КН 50:13:0000000:72595 Н/ц 6342400р. Соб.: Шепелев А.С. П.46-ТТ

6.Пом. расположенное по адресу: МО, г. Серпухов, ул. Октябрьская, д. 32, кв. 12; общ. пл. 30,8кв.м., КН 50:58:0090203:2116 Н/ц 3341000р. Соб.: Акиндинов О.В. П.49-ТТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru