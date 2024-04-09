Торги по Продаже Арестованного Имущества Должников в Московской Области: Квартиры выставлены на продажу

ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области в лице ООО «Гарант» (далее — Организатор торгов) информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 10.04.2024 г. до 16:00 24.04.2024 г. Определение участников 26.04.2024 г.Торги состоятся 27.04.2024 (10ч.00мин время. МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):

Первые торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Карпов Ю.И.) Квартира, площ. 36,1 кв. м., к/н 50:55:0010275:315, по адр.: Московская область, г. Подольск, ул. Садовая д. 5, корп.1, кв. 234. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5152000,00 руб. З-к: 51520,00 руб. Поручение № 26-Г.

2.(Должник Добреньков Н.А.) Квартира, площ. 43,4 кв. м., к/н 50:15:0090302:4221, по адр.: Московская область, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Бояринова, д. 15, кв. 68. Залог. Арест: запрет на регист-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ-я о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 3493585,00 руб. З-к: 34935,85 руб. Поручение № 62-Г.

3.(Должник Матвеева Е.А.) Квартира, площ. 76,6 кв. м., КН: 50:15:0000000:116105, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая, д. 35, кв. 119. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-но 2 чел. (в том числе 1 несоверш-ий). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 10144000,00 руб. З-к: 101440,00 руб. Поручение № 65-Г.

4.(Должник Десятов А.А.) Квартира, площ. 60,3 кв. м., КН: 50:15:0000000:65817, по адр.: Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 Мая д. 26, кв. 340. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 9171200,00 руб. З-к: 91712,00 руб. Поручение № 67-Г.

5.(Должник Хан К.К., Хан Н.В.) Квартира, площ. 43,6 кв. м., КН: 50:15:0010809:865, по адр.: Московская область, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы д. 4, кв. 62. Залог. Арест: запрет на регис-е действия. Зарег-но 4 чел-ка (в том числе 1 несоверш-ий). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5144000,00 руб. З-к: 51440,00 руб. Поручение № 68-Г.

6. (Должник Иванов А.С.) Квартира, площ. 49,60 кв. м., КН: 50:15:0000000:65087, по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Заречная д. 32, кв. 339. Залог. Арест: запрет на регис-е действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-ний). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5466952,00 руб. З-к: 54669,52 руб. Поручение № 69-Г.

7.(Должник Гилядов С. Р.) Квартира, площ. 80,7 кв. м., КН: 50:15:0000000:31156, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 Мая д. 25, кв. 391. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-но 4 чел-ка (в том числе 2 несоверш-их). Информ.о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 12305000,00 руб. З-к: 123050,00 руб. Поручение № 70-Г.

8.Должник Мещанов А.В.) Жил. помещ., площ. 43,1 кв. м., к/н 50:30:0010101:543, по адр.: Московская область, г. Егорьевск, 3 микрорайон д. 3, кв. 59. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ.о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2314523,70 руб. З-к: 23145,24 руб. Поручение № 64-Г.

9.(Должник Караева М.К.) Земел. уч., площ. 1000 +/-22 кв. м., КН: 50:30:0050202:655; Жил. дом, площ. 67 кв. м., КН: 50:30:0050202:745, по адр.: Московская область, Егорьевский район, д. Семеновская д. б/н. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Информ. по зарегистр. лицам ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2664000,00 руб. З-к: 26640,00 руб. Поручение № 72-Г. Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10.04.2024 с 10:00 г. до 16:00 15.05.2024 г. Определение участников 17.05.2024

Торги состоятся 20.05.2024 г. (10ч.00мин время МСК) по следующему имуществу (229-ФЗ): Первые торги (не заложенного недвижимого имущества):

1.(Должник Данчук М.Р.) Доля 100% в уставн. капитале ООО «СУ-5» ИНН 7725703349, ОГРН 1107746754719, по адресу: Московская область, г. Видное, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 15, корп.2, оф. 106-РМ2 Арест: запрет на рег-ые действия. Нач. цена: 10000,00 руб. З-к: 1500,00 руб. Поручение № 74-Г.

2.(Должник Ушаков А.Н.) Земел. уч., к/н 50:26:0030905:6, категор. зем.: земли с/х. вид разреш. использ-я: для веден-я крестьян. фермер. хоз-ва, площ. 220000 кв.м, по адресу: обл. Московская, р-он Наро-Фоминский, д. Лужки. Арест: запрет на рег-ые действия. Нач. цена: 9902500,00 руб. З-к: 1485375,00 руб.

Поручение № 6-Г (снижение). Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «РТС тендер» (далее — ЭТП) по адресу https://www.rts-tender.ru/.

Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.

Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку «РТС тендер» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты ТУ Росимущества), размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ «РТС тендер».Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Дополнительную информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00–16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.