Торги по заложенному и арестованному имуществу

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 27.03.2024 г.

Организатор торгов (Продавец) — ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Дата окончания приема заявок — 08.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов –10.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 55,7 кв. м., к/н: 50:20:0000000:119501, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 3, кв. 429. П.98-ГКБ от 21.02.24. Собств.: Марко Т. И. Взыск: ПАО «Банк ВТБ». Цена: 5 826 363,08р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 46,9 кв. м., к/н: 50:16:0000000:57029, адрес: МО, Ногинский р-н, рп. им. Воровского, ул. Рабочая, д 10, кв. 32. П.123-ГКБ от 19.03.24. Собств.: Фролов Д. С. Взыск.: ООО «НФИ». Цена: 3 337 600,00р.

Место приема заявок: ЭТП «РТС-Тендер»: https://www.rts-tender.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 27.03.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 08.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов –10.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1.Кв-ра общая пл., 44,8 кв. м. к. н. 50:06:0110602:1252, адрес: МО, Шаховский р-н, д. Дор, ул. Микрорайон, д. 4, кв. 10. П.112-ГКБ от 13.03.24г. Собств.: Снеткова Ю. В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 141 600,00р.

2.Зем.уч., общ. пл. 1011 +/- 22 кв. м., к/н: 50:16:0701024:321; Жилой дом, общ. пл. 54,1 кв. м., к/н: 50:16:0000000:10062. Адрес: МО, Ногинский р-н, п. Вишняковские дачи, ул. Трудовая, д. 9. П. 124-ГКБ от 19.03.24. Собств.: Карева И. В. Взыск: Баринов А. Ю. Цена: 4 224 000,00р.

Извещение 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1.Здание-гараж, общ. пл. 136,5 кв. м., к/н: 50:08:0050116:489, адрес: МО, Истринский р-н, с/пос. Ивановское, СНТ «Сокол-2» ВМФ, уч. 25. П.78-ГКБ от 14.02.24. Собств.: Туманова А. Е. Взыск: ГК АСВ КУ «Унифин КБ (АО). Цена: 1 658 595,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.rts-tender.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011-87-77.