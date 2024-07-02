Торги по заложенному недвижимому имуществу: даты, место и условия

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 02.07.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 12.07.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 16.07.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 60,0 кв.м., к/н: 50:41:0000000:44291, адрес: МО, г. Лобня, Лобненский б-р, д. 4, кв. 65. П.251-М от 19.06.24. Собств: Кутькина Д.А. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 7 240 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 41,8 кв.м., к/н: 50:23:0000000:62755, адрес: МО, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 2, кв. 2. П.248-М от 19.06.24. Собств.: Киселева Т.П. Взыск АО Тинькофф Банк». Цена: 3 138 812,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 62,7 кв.м., к/н: 50:58:0100103:381, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Серпуховская, д. 27, кв. 45. П. 249-М от 19.06.24. Собств: Бузин Н.И. Взыск.: АО ДОМ.РФ. Цена: 3 872 800,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 94,3 кв.м., к/н: 50:14:0051002:1255, адрес: МО, г. Щелково, ул. Радиоцентра № 5, д.18, корп.1, кв.37. П.252-М от 19.06.24. Собств: Артамонов А.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 7 472 000,00 р.

5. Зем. уч., пл. 30540 +/- 122 кв.м., к/н: 50:08:0070329:195, адрес: МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, дер. Алехново. Уч. наход. прим. в 150 м, по напр. на северо-восток. П.226-М от 27.05.24. Собств: ООО ТД «Апекстрейд». Взыск: ООО РИКБ Ринвестбанк. Цена: 30 099 890,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 44,6 кв.м., к/н: 50:14:0050303:1894, адрес: МО, г. Щелково, Фряновское ш., д. 70, кв. 31. П.262-М от 27.06.24. Собств: Решетин В.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 2 595 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ.пл. 31,8 кв.м., к/н: 50:10:0010101:5331, адрес: МО, г. Химки, пр-кт Юбилейный, д. 70, кв. 38. П.108-М от 23.04.24. Собств.: Засельская Е.И. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 157 520,00 р.

2.Кв-ра, общ.пл. 49,5 кв.м., к/н: 50:57:0080701:405, адрес: МО, г. Коломна, ул. Филина, д. 5, кв. 63. П.221-М от 27.05.24. Собств: Некрасова Ю.В. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 2 898 840,00 р.

3.Кв-ра, общ.пл. 59,5 кв.м., к/н: 50:22:0060607:3443, адрес: МО, Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Некрасова, д. 8, кв 20. П.229-М от 31.05.24. Собств: Искендерова С.А., Абдуллаев А.С. Оглы. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 4 902 800,00 р.

4.Кв-ра, общ.пл. 25,7 кв.м., к/н: 50:43:0040302:429, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Заводская, д.12, кв.260. П.219-М от 27.05.24. Собств: Латис Ю.Е. Взыск: ПАО АК Барс. Цена: 3 022 600,00 р.

5.Нежил. пом., общ.пл. 41,3 кв.м., к/н: 50:43:0020402:355, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 7, пом. 022. П.218-М от 27.05.24. Собств: Алленова К.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 080 400,00 р.

6.Зем. уч., к/н 50:08:0040229:35, общ.пл. пл. 17 100 кв.м.,адрес: Ориентир д.Сафонтьево. Участок наход. примерно в 750 метров, по напр. на север от ориентира. Почт. адрес ориент.: МО, р-н Истринский, с/пос. Бужаровское, КФХ «Колос». П.170-М от 12.04.24. Собств.: Самойлов В.П. Взыск.: КБ «Энерготрансбанк» (АО). Цена: 8 290 560,00 р.

7.Зем. уч., к/н: 50:08:0040229:19, общ. пл. 33 400 кв.м., адрес: МО, р-н Истринский, с/пос. Бужаровское, д. Сафонтьево, ф/х «Жора». П.170-М от 12.04.24. Собств.: Самойлов В.П. Взыск.: КБ «Энерготрансбанк» (АО). Цена: 15 125 920,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 02.07.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 12.07.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 16.07.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 39,7 кв.м., к/н: 50:38:0060317:458, адрес: МО, Зарайский р-н, п. Центральной Усадьбы свх 40 Лет Октября, ул. Садовая, д.14, кв. 12. П.264-М от 27.06.24. Собств: Балабай А.Ю. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 1 461 372,80 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.