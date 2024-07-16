Торги по заложенному недвижимому имуществу на основании постановлений СП УФССП по МО

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО "ИНТЕРВАЛ-ПРО": https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16.07.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 26.07.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 30.07.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. Арест. Недвиж. Имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем. Уч., общ.пл. 166 000 кв.м., к/н: 50:18:0070304:28, адрес: МО, Можайский р-н, ЗАО «Клементьево». П.258-М от 27.06.24. Собств: Жигалин С.М., Юсупов С.Г. Взыск: АКБ «Пересвет» ПАО. Цена: 3 898 395,00р.

2. Кв-ра, общ.пл. 31,1 кв.м., к/н: 50:08:0000000:56980, адрес: МО, г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 45, кв. 19. П.256-М от 27.06.24. Собств.: Полунина Е.М. Взыск АО «Тинькофф Банк». Цена: 3 664 003,20 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 41,5 кв.м., к/н: 50:25:0010102:3483, Адрес: МО, г. Шатура, ул. Академическая, д. 14, корп. 2, кв. 48. П. 253-М от 27.06.24. Собств: Домюца В.Д. Взыск.: Даровский А.А. Цена: 3 405 490,40 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 74,4 кв.м., к/н: 50:50:0020121:1769, адрес: МО, г. Железнодорожный, ул. Граничная, д. 20, кв. 40. П.243-М от 19.06.24. Собств: Гетлинг М.И. Взыск: Штеренлихт Д.В. Цена: 9 000 000,00 р.

5. Комната, общ.пл. 21,1 кв.м., к/н: 50:17:0000000:32338, адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 81, кв. 47, ком. 4, П. 265-М от 27.06.24. Собств: Черчесов Р.М. Взыск.: Бурибаев М.А. Цена: 600 000,00 р.

Изв. 2. Залож. Арест. Недвиж. Имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:16:0702004:2908, адрес: МО, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Маяковского, д.32, кв.56. П. 224-М от 27.05.24. Собств: Фатькин А.А. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 2 501 550,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 60,2 кв.м., к/н: 50:09:0080104:972, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Молодежная, д. 1, кв. 133. П.227-М от 27.05.24. Собств: Солопов С.И. Взыск: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Цена: 4 990 692,04 р.

3. Жил. дом, общ. пл.195,4 кв.м., к/н: 50:08:0060209:203; Нежил. Пом. - хозблок, общ. пл. 128,9 кв.м., к/н: 50:08:0060209:609, состоящий из 2-х этажей; Зем. Уч., к/н 50:08:0090235:206, общ. пл. 1500+/- 8, адрес: МО, Истринский р-н, д. Троица, ул. Полевая, д. 367. П.164-М от 12.04.24. Собств.: Шихарбеева Л.И., Копейкин А.Ф., Копейкин Ф.В. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 11 765 360,00р.

4. Зем. Уч., к/н: 50:08:0040229:19, общ. пл. 33 400 кв.м., адрес: МО, р-н Истринский, с/пос. Бужаровское, д. Сафонтьево, ф/х «Жора». П.170-М от 12.04.24. Собств.: Самойлов В.П. Взыск.: КБ «Энерготрансбанк» (АО). Цена: 15 125 920,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16.07.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 26.07.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 30.07.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. Арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:03:0030101:569, адрес: МО, Клинский р-н, гп. Клин, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый бор, уч. 34. П.244-М от 19.06.24. Собств: Федотова Л.В. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 1 700 000,00 р.

Изв. 4. Залож. Арест. Недвиж. Имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 62,7 кв.м., к/н: 50:09:0070106:10046, адрес: МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, ЖК «Мелодия леса», д. 8, кв. 154. П.196-М от 24.04.24. Собств: Сеньченко К.С. Взыск: АО КБ «Русский Народный Банк». Цена: 6 974 760,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VI а, тел.: +7(993) 911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.