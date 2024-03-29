Торги по заложенным квартирам и земельным участкам: подробности и условия участия

Организатор торгов (Продавец) — ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 29.03.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 09.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 11.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 40,4 кв. м., к/н: 50:21:0080105:1890, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Завидная, д. 13, кв. 54. П.122-М от 19.03.24. Собств.: Ворошилова Н. В. Взыск.: ПАО «Промсвязьбанк». Цена: 4 705 600,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 46,7 кв. м., к/н: 50:26:0210107:5432, адрес: МО, Наро-Фоминский район, рп. Калининец, д. 25, кв. 17. П.116-М от 19.03.24. Собств.: Гаврилова Л. М. Взыск.: АО «Банк БЖФ». Цена: 3 458 400,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 42,4 кв. м., к/н: 50:46:0000000:23352, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 24, кв. 26. П.120-М от 19.03.24. Собств.: Романов И. С. Взыск.: АО «Банк БЖФ». Цена: 2 896 000,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 51,2 кв. м., к/н: 50:21:0090212:22802, адрес: МО, Ленинский мун. р-н, сп. Булатниковское, рп. Лопатино, ул. Сухановская, дом 21, кв. 230. П.126-М от 26.03.24. Собств.: Гасанов С. И. Взыск.: ООО «Долговой Консультант». Цена: 4 738 400,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 42,1 кв. м., к/н: 50:09:0000000:96285, адрес: МО, г. Клин, проезд Молодежный, д. 8, кв. 75. П.132-М от 26.03.24. Собств.: Кондауров Д. П. Взыск.: ПАО Сбербанк России. Цена: 2 134 000,00р.

6.Кв-ра, общ. пл. 60,4 кв. м., к/н: 50:10:0010313:2246, адрес: МО, г. Химки, ул. Бабакина, д. 13, кв. 297. П.133-М от 26.03.24. Собств.: Пиксайкин М. М. Взыск.: АО «Банк БЖФ». Цена: 7 832 000,00р.

7.Кв-ра, общ. пл. 39,1 кв. м., к/н: 50:22:0040102:2514, адрес: МО, р-н Люберецкий, п. Томилино, ул. Пионерская, д. 5, кв 55. П.131-М от 26.03.24. Собств.: Иванов А. А. Взыск.: АО «Тинькофф Банк». Цена: 3 929 518,40р.

8.Кв-ра, общ. пл. 33,7 кв. м., к/н: 50:22:0010105:12513, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 4, кор. 1. кв 528. П.134-М от 26.03.24. Собств.: Посохов А. А. Взыск.: ПАО «Промсвязьбанк». Цена: 4 216 000,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 24,3 кв. м., к/н: 50:10:0010103:3118, адрес: МО, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 1, кв. 54. П.72-М от 15.02.24. Собств.: Борзова О. А. Взыск.: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 413 600,00р.

2.Зем. уч., площадью 1008+/-278 кв.м, к/н: 50:31:0060313:1785; Строение, общ. пл. 143,3 кв.м, к/н: 50:31:0060313:2915. Адрес: МО, г. о. Чехов, СНТ «Снежная Долина», участок 268. П.95-М от 21.02.24. Собств.: Корбан И. С. Взыск.: Митяев С. П. Цена: 3 225 461,68р.

3.Кв-ра, общ. пл. 68,8 кв. м., к/н: 50:05:0000000:58200, адрес: МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 207Б, кв. 208. П.100-М от 21.02.24. Собств.: Рыбакина Л. А. Взыск.: АО «Тинькофф Банк. Цена: 4 766 868,68р.

4.Кв-ра, общ. пл. 30,6 кв. м., к/н: 50:55:0030803:549, адрес: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 7, кв. 17. П.71-М от 15.02.24. Собств.: Бабкин Д. Д. Взыск.: КПК «Горизонт». Цена: 3 230 000,00р.

Место приема заявок: ЭТП «РТС- Тендер»: https://www.rts-tender.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 29.03.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 09.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 11.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 24,2 кв. м., к/н: 50:11:0020408:12271, адрес: МО, г. Красногорск, д. Путилково, ул. Сходненская, д. 13, кв. 345. П.117-М от 14.03.24. Собств.: Брага А. В. Взыск.: АО «Тинькофф Банк». Цена: 4 240 401,60р.

2.Кв-ра, общ. пл. 92,6 кв. м., к/н: 50:11:0010417:4935, адрес: МО, г. Красногорск, б-р. Подмосковный, д. 14, кв. 92. П.125-М от 14.03.24. Собств.: Митрошин В. В. Взыск.: ПАО «Совкомбанк». Цена: 14 600 000,00р.

Извещение 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 36,7 кв. м., к/н: 50:10:0000000:5631, адрес: МО, г. Химки, пр-кт Мира, д. 3, кв. 18. П.98-М от 21.02.24. Собств.: Турченко В. А. Взыск.: ООО «НФИ». Цена: 5 335 280,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 43,6 кв. м., к/н: 50:57:0030601:1101, адрес: МО, г. Коломна, ул. Пионерская, д. 54, кв. 171. П.102-М от 21.02.24. Собств.: Ларин А. В. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 783 800,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.rts-tender.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7 993 911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.