Торгово-закупочная сессия с представителями компании Х5 Group состоится в Московской области

В следующий четверг Минсельхозпрод Подмосковья организует торгово-закупочную сессию с представителями компании X5 Group, которые расскажут об основных способах взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На время торгово-закупочной сессии, фермерам, малым и крупным производителям, а также представителям локальных поставщиков Подмосковья мы предоставляем площадку, где возможно напрямую задать вопросы о возможностях реализации сельскохозяйственной продукции в крупных сетевых магазинах», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В рамках мероприятия участникам презентуют стратегию российских торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Оно пройдет в Красногорске в конференц-зале АДЦ «Новатор» по адресу: бульвар Строителей, д. 7. Для участия и получения приглашения нужно направить заявку по электронной почте: torgovlyamo@yandex.ru. В заявке нужно указать ФИО, контактный телефон, название компании, а также товарную группу производимой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.