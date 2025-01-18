Жители Петербурга пожаловались на нашествие комаров в квартирах

Насекомых не пугает даже зима.

В Санкт-Петербурге жильцы шестиэтажного дома по улице Пушкинской пожаловались на засилье комаров.

Как сообщает «Фонтанка», жильцы дома уже привыкли, что в их квартирах живут комары. Дело в том, что в подвале дома круглый год стоит сырость, поэтому для насекомых созданы комфортные условия.

Но тут комары не исчезли даже в разгар зимы.

Избавиться от них не помогают ни холода, ни инсектициды.

В минусовую температуру комарами кишит подъезд и усыпаны лестницы. По словам коммунальщиков, такая живучесть комаров обусловлена наличием грунтовых вод.

Прорыва труб специалисты не обнаружили и мероприятия по осушке подвала не проводили.

Ранее сообщалось о том, что жителей Первоуральска переселили из аварийного жилья в разрушающуюся квартиру.