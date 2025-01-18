Жители Петербурга пожаловались на нашествие комаров в квартирах
Комары «выселяют» петербуржцев из дома
Фото: [flickr.com]
В Санкт-Петербурге жильцы шестиэтажного дома по улице Пушкинской пожаловались на засилье комаров.
Насекомых не пугает даже зима.
Как сообщает «Фонтанка», жильцы дома уже привыкли, что в их квартирах живут комары. Дело в том, что в подвале дома круглый год стоит сырость, поэтому для насекомых созданы комфортные условия.
Но тут комары не исчезли даже в разгар зимы.
Избавиться от них не помогают ни холода, ни инсектициды.
В минусовую температуру комарами кишит подъезд и усыпаны лестницы. По словам коммунальщиков, такая живучесть комаров обусловлена наличием грунтовых вод.
Прорыва труб специалисты не обнаружили и мероприятия по осушке подвала не проводили.
Ранее сообщалось о том, что жителей Первоуральска переселили из аварийного жилья в разрушающуюся квартиру.