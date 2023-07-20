Торговый дом «Алмаз» начнет поставлять технику хозяйствам Подмосковья на льготных условиях

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов и гендиректор торгового дома «Алмаз» Александр Слюсарь сегодня в ходе проведения форума «Агрополигон-2023» подписали соглашение о взаимодействии для обеспечения региона сельскохозяйственной техникой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Это позволит хозяйствам Подмосковья покупать технику торгового дома на льготных условиях — со скидкой в 3%.

«Агропромышленный комплекс региона развивается и сейчас крайне актуален вопрос импортозамещения техники. Независимость этого сектора постепенно растет. Так, расширяют линейку отечественной техники, начинают активнее использовать российский комплектующие», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Добавим, что в линейке торгового дома есть почвообрабатывающая техника производства, которое находится в Алтайском крае. На данный момент дилерская сеть охватывает 65 регионов России и восемь стран СНГ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.