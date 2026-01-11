Торгуются за каждую розетку: покупатели недвижимости стали агрессивнее

Профессиональные участники рынка недвижимости фиксируют заметные изменения в поведении покупателей жилья, сформировавшиеся в последние несколько лет. Об этом сообщил Газете.ру сооснователь одной из строительных компаний Олег Седов.

По наблюдениям эксперта, клиенты стали проявлять значительно более высокий уровень осведомленности и требовательности на всех этапах сделки. Покупатели заранее детально изучают предложения, активно торгуются и нацелены на получение максимального количества опций и бонусов. Их поведение в переговорах часто характеризуется как жесткое и напористое.

Специалист связывает эту тенденцию с комплексом факторов, включая экономическую неопределенность, рост цен на недвижимость и колебания ипотечных ставок. Дополнительное влияние оказывает доступ к большому массиву информации: обсуждениям в профильных чатах, прогнозам аналитиков и новостным лентам. По словам Седова, наиболее требовательными и активными в торге обычно оказываются клиенты старшего поколения, в то время как молодые покупатели часто демонстрируют более лояльное поведение.

