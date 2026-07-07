Тормоза, руль, подвеска: на каких узлах экономить смертельно опасно и почему ремонт возвращается в моду

В условиях дефицита оригинальных запчастей российские автосервисы делают ставку на качественные аналоги и агрегатный ремонт. По оценке сети Fit Service, доля неоригинальных компонентов для иномарок в стране уже превысила 80 процентов, и рынок заменителей продолжает расширяться. При этом эксперты подчеркивают, что главная задача профессионального сервиса — найти баланс между ценой и качеством и дать гарантию и на работу, и на саму деталь.

При этом в Fit Service предупредили: если речь идет о критически важных узлах — рулевом управлении, тормозной системе, подвеске, удерживающих механизмах или кузовных элементах — и нет ни оригинала, ни проверенного заменителя, эксплуатировать машину нельзя. Единственный выход — спокойно ждать, пока нужная деталь появится в наличии.

Из-за постоянного удорожания комплектующих станции техобслуживания все чаще возвращаются к практике агрегатного ремонта: рулевые рейки, генераторы, турбины и коробки передач предпочитают восстанавливать, а не менять целиком. Такой подход позволяет серьезно сэкономить без потери надежности.