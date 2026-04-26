Торты, ноутбуки и пенсии: что изменится в жизни россиян с 1 мая

С 1 мая в России вступает в силу ряд законодательных изменений, которые затронут финансы пенсионеров, выбор учебных заведений для будущих водителей и качество товаров на полках магазинов. От маркировки смартфонов до удвоения выплат юбилярам — разбираемся, как изменится жизнь россиян в последний месяц весны, пишет РГ.

Социальные выплаты: кому поднимут пенсию в мае

Май принесет ощутимую прибавку сразу нескольким категориям граждан. Выплаты вырастут как за счет плановых перерасчетов, так и в связи с возрастными изменениями.

Юбиляры и инвалиды: Те, кому в апреле исполнилось 80 лет, а также граждане, получившие I группу инвалидности, увидят удвоение фиксированной части пенсии. Выплата вырастет с 9,5 тысячи до 19,1 тысячи рублей.

Летчики и шахтеры: Пройдет ежеквартальный перерасчет доплат за вредные условия труда. Бывшие члены летных экипажей и горноспасатели со стажем более 20–25 лет получат прибавку в среднем от 2 до 8 тысяч рублей. Точная сумма зависит от заработка и объема страховых взносов предприятий.

Выбор автошколы по «белому списку» ГИБДД

С 28 мая в России официально запускается механизм создания рейтинга автошкол. Теперь Госавтоинспекция будет ежегодно собирать и публиковать статистику успеваемости курсантов.

Будущие водители смогут увидеть:

Процент учеников, сдавших экзамены с первой попытки.

Количество выпускников конкретной школы, ставших виновниками ДТП в первые два года стажа. Первый полноценный рейтинг появится в открытом доступе к февралю следующего года, что позволит отсеять «серые» организации, которые экономят на часах вождения.

Тотальная маркировка: от цемента до круассанов

Май 2026 года становится важной вехой в борьбе с контрафактом. Система «Честный знак» охватывает новые рынки, делая невозможной продажу сомнительной продукции.

Стройматериалы: Завершается переходный период для производителей цемента и сухих смесей. С 1 мая продажа такой продукции без цифрового кода запрещена. Это поможет очистить рынок от подделок, доля которых в строительном секторе традиционно высока.

Радиоэлектроника и техника: Начинается обязательная передача сведений о смартфонах, ноутбуках, печатных платах и светотехнике. Для покупателя это означает возможность через мобильное приложение проверить, кто ввез гаджет и несет ли он гарантийные обязательства. Для бюджета это способ вернуть более 20 млрд рублей доходов из «серой» зоны.

Кондитерские изделия: Сладкоежек ждет новый этап контроля качества. Теперь маркировка обязательна для «сложной» кондитерки:

Торты и пирожные;

Рулеты и круассаны. Ранее система уже заработала для печенья и мармелада. Теперь подделать дату производства или состав десерта на полке станет практически невозможно — код маркировки содержит всю историю продукта от завода до прилавка.

Защита прав потребителя как приоритет

Майские нововведения демонстрируют четкий тренд на цифровизацию и прозрачность. Будь то выбор школы для получения прав или покупка ноутбука, у россиян появляется все больше инструментов для проверки качества услуг и товаров. Государство, в свою очередь, получает рычаги для оперативного реагирования на нелегальный оборот, что в долгосрочной перспективе должно привести к стабилизации цен за счет честной конкуренции.