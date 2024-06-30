Торжественная церемония награждения Дзержинской молодежи прошла в парке «Сказка»

Торжественная церемония прошла накануне в парке «Сказка» городского округа Дзержинский, в рамках праздничной программы в честь Дня молодежи. Почетными грамотами и благодарственными письмами была отмечена работа ребят из местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья», всероссийского движения «Волонтеры Победы», Молодежного парламента при городском Совете депутатов.

Примечательно, что Дзержинские волонтеры активно участвуют в жизни города, без них не обходится ни одно мероприятие. Волонтерам, которые внесли свой вклад в проведение Международной выставки-форума «Россия», вручили благодарственные письма от министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Самым активным ребятам были переданы награды от главы Дзержинского Андроника Пака.

«Креативная, яркая и творческая молодежь живет в нашем городском округе. Волонтеры и активисты не только активно участвуют и даже проводят городские мероприятия, а еще помогают ветеранам, пожилым и одиноким, собирают гуманитарную помощь, отзываются на любой вызов», — отметила заместитель главы Дзержинского Юлия Шабанова.

В свой праздник — День молодежи, ребята вновь были на посту, помогая в сборе гуманитарной помощи. Все собранное, в рамках сегодняшней акции «Доброе дело», будет передано в распределительный центр в Балашихе, а затем отправлено бойцам на передовую и жителям освобожденных территорий.