Торжественная церемония в День народного единства состоялась в поселке Зендиково подмосковной Каширы

В День народного единства в каширском поселке Зендиково состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу павших воинов.

На церемонии присутствовали заместитель главы администрации муниципалитета Светлана Зосимова, атаман Московского областного отделения Андрей Мишин, а также представители Московской областной Думы, окружного Совета депутатов, общественники, волонтеры и неравнодушные горожане и гости округа.

На мероприятии выступила Светлана Зосимова. Она напомнила о значимости преемственности поколений и исторической памяти. Именно это связывает защитников прошлого с героями настоящего времени. Депутат Московской областной Думы Андрей Голубев также поддержал эту мысль и напомнил о героизме участников войны 1941–1945 годов.

Торжественное мероприятие не ограничилось церемонией возложения цветов. Так, представители Окской казачьей общины символично повторили путь конницы генерала Белова.