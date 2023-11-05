Торжественное богослужение состоялось в храме Казанской иконы Божией Матери в Котельниках

Накануне в подмосковных Котельниках состоялось богослужение, приуроченное ко Дню Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что служение в храме возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Оно было посвящено престольному празднику Казанского храма Божией Матери, который построили в честь обретения иконы в Казани в 1579 году.

А уже по окончанию служения состоялся крестный ход, после которого Владыка в своем слове пожелал милости Царицы Небесной приходу и всем жителям.

«Всех православных поздравляю с праздником и желаю здоровья, добра, душевной гармонии и крепкой веры. Пусть Божья Матерь бережет Вас и Ваших близких!», — поздравил с праздником глава округа Сергей Жигалкин всех прихожан храма и жителей города.

Накануне глава Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона посетить стенд Подмосковья, установленный на ВДНХ в рамках выставки «Россия».