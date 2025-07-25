Торжественное чествование жителей Ново-Загарья состоялось в Павловском Посаде

24 июля в Павловском Посаде с размахом отметили День деревни Ново-Загарье.

С обращением к присутствующим выступили заместитель главы округа Игорь Ордов и депутат местного Совета депутатов Юлия Архипова.

«Поздравляю с Днем деревни и от всей души хочу пожелать добрых дней, проведенных в усердном труде и плодотворной работе, веселых вечеров, наполненных душевными песнями, и счастливых моментов. Пусть деревня живет и развивается, пусть ее жителей радуют щедрые урожаи и интересные события», — сказал Игорь Сергеевич.

Почетными наградами Московской областной Думы были отмечены: Валерий Иванович Пантак — за вклад в организацию сбора гуманитарной помощи, Елена Николаевна Кузнецова — за активную общественную деятельность, Евгений Васильевич Кунтин — за значительный вклад в жизнь деревни, Марина Анатольевна Тюпаева — за содействие общественной жизни. Благодарственным письмом «Успех V Единство поколений» были награждены: Надежда Николаевна Фомина, мать участника СВО Фомина Андрея Евгеньевича, и Николай Игоревич Чижов, староста д. Ново-Загарье, за активное участие в общественной жизни.

История деревни Ново-Загарье началась со слияния двух близлежащих населенных пунктов: села Загарье и деревни Новая, ранее входившей в Новинскую волость Богородского уезда.

Изначально село Загарье носило другое название. В документах Патриаршего приказа за 1628 год упоминается деревянная церковь Николая Чудотворца, расположенная на Никольском погосте. В 1715 году этот погост уже фигурирует как село Никольское. В источниках первой половины XIX века встречается двойное название «Никольское-Загарье», а к концу XIX века село стало называться просто «Загарье».

Происхождение названия «Загарье» вызывает споры. Согласно одной из версий, поселение возникло за границей выгоревшего от пожара леса, то есть «за гарью». Другая версия связывает название с древнеславянским словом «загара».

Деревня Новая впервые упоминается в документах позже. Вероятной причиной появления названия «Новая» стало переселение сюда жителей другой деревни, которая, по легенде, ушла под землю или была уничтожена пожаром.

В переписных листах Всесоюзной переписи населения 1926 года уже зафиксировано название объединенного населённого пункта — Ново-Загарье. Загарье и Новая разделены обширным водоемом на реке Осиновке.