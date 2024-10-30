Торжественное мероприятие провели в Талдоме в честь Дня тренера

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов Михаил Аникеев и депутаты фракции «Единая Россия» в торжественной атмосфере поздравили тренеров округа с праздником, поблагодарив за труд и приобщение жителей к спорту и здоровому образу жизни.

Теплые пожелания тренерскому составу муниципалитета принесли в ходе торжественного мероприятия в спортивной школе «Дружба». Здесь собрались настоящие профессионалы своего дела и их лучшие воспитанники. Отметили, что именно наставники помогли вырастить не одно спортивное поколение, привили молодежи здоровые привычки и качества, которые пригодятся им не только в спорте, но и в преодолении разных жизненных трудностей.

Грамоты главы в ходе мероприятия получили результативные спортсмены, а их тренерам вручили благодарности от Комитета по культуре, физкультуре, спорту, туризму и работе с молодежью.

«Вы посвятили свою жизнь приобщению талдомчан к спорту и физкультуре. Ваши воспитанники показывают высокие результаты на областных, всероссийских и международных соревнованиях. Большое спасибо за ваш упорный труд!», — сказал глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Кроме того, в ходе торжественного события передали инвентарь и спортивную форму, закупленную в 2024 году. Это стало своеобразным подарком для тренеров и их учеников. В списке новые футбольные и волейбольные мячи, будо-маты для айкидо, различные тренажеры, латексные эспандеры и многое другое, что поможет сделать тренировки более эффективными и комфортными.